Com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira, o Flamengo virou o jogo contra o Vasco da Gama por 2 a 1 no clássico carioca válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

O resultado deixa o Rubro-Negro com 27 pontos na segunda posição. O Cruzmaltino agora é 10º colocado e soma 18 pontos.

Confira no vídeo a entrevista do técnico do Domènec Torrent, onde ele fala sobre atualidade do Flamengo nos últimos jogos