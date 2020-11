A derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG esquentou o clima interno no Flamengo. O Rubro-Negro já vive uma guerra fria que vem se intensificando nas últimas semanas e o revés para o time de Sampaoli deixou a situação ainda mais crítica.

Após o jogo da noite deste domingo, Domènec Torrent concedeu entrevista coletiva e analisou o momento de Gabigol, que está voltando de lesão muscular. Confira as palavras do treinador no vídeo acima.