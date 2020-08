O catalão possui uma longa trajetória no futebol internacional, em especial no europeu. Como auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona (2008-2012), Bayern de Munique (2013-2016) e Manchester City (2016-2018), Torrent coleciona 24 títulos durante os 11 anos de parceria. Antes de aceitar o convite para ser assistente, ele já havia comandado Palamós, Palafrugell e Girona, entre outros clubes da Espanha.