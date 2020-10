A derrota por 5 a 1 para o Flamengo, neste domingo, na recém-batizada Neo Química Arena, tornou-se o resultado negativo mais elástico da história do Corinthians jogando em seu estádio.

No vídeo acima, você confere uma coletiva de imprensa com o técnico do Flamengo, Dome, onde ele revela que ainda não vê a equipe carioca com sua cara, mas que aos poucos, tudo dará certo.