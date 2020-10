Domènec Torrent: "No primeiro tempo jogamos muito bem"

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador rubro-negro comentou a vitória.

"No primeiro tempo jogamos com controle. Não é fácil jogar aqui com o campo sintético, muito rápido. No segundo tempo foi uma partida de copa. Quando um técnico perdendo de 1 a 0 decide atacar com sete jogadores, você pode matar o jogo ou pode sofrer. Na segunda parte eles atacaram com muita coragem e defendiam com dois. Quando contra-atacamos não matamos a partida e sofremos no fim", disse o treinador em entrevista coletiva.

