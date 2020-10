Domènec Torrent projeta Flamengo com Pedro e Gabigol juntos

A equipe da casa derrotou o Goiás pelo placar de 2 a 1 em jogo atrasado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O resultado deixa o time carioca na vice-liderança, com 30 pontos, enquanto o Esmeraldino segue na lanterna com nove pontos.

Vinícius Lopes marcou para os visitantes e Pedro fez os do Flamengo, assumindo a terceira posição na lista de artilheiros da competição e aumentando a disputa no ataque com o goleador da edição passada. Na entrevista de Domènec Torrent após a partida, ele afirmou que pensa em usar Pedro e Gabigol juntos.

"Podem jogar, por que não? Mas agora todo mundo sabe que o Pedro está maravilhoso. O Gabi jogou muito bem contra o Del Valle, mas se machucou, lamentavelmente. Todo mundo sabe quem é o Gabi, mas tem que mostrar que está pronto para jogar", confira a resposta completa no vídeo acima.

O técnico também falou sobre a disputa por vaga no gol. "Nós temos quatro goleiros maravilhosos. Agora está jogando o Hugo. Todo mundo sabe que o Diego é muito importante, é o capitão. É um goleiro excelente, mas teve uma lesão muito complicada no ombro. Ele só treinou por três dias com o time, está voltando pouco a pouco e vamos ver o que acontece, mas estamos felizes com todos. Com César, com Gabriel, e o Hugo está muito bem. O Diego está em fase de recuperação, treinou muito bem. Quando estiver pronto para jogar, vou analisar tudo e tentar jogar com o melhor", disse Domènec.

Agora, o treinador projeta os próximos confrontos de sua equipe na maratona de jogos que vive nestes dias. O Rubro-Negro tem dois jogos para disputar até o próximo domingo e já volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino.