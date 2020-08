VÍDEO: Torrent recebe camisa do Fla após desembarque no Rio

O Flamengo já tem um substituto para Jorge Jesus. Trata-se de Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e ex-treinador do New York City. O catalão acertou com o time carioca até dezembro de 2021.

No vídeo acima, você confere como foi a recepção do técnico no aeroporto, onde ele recebeu uma camisa do Flamengo e tirou fotos ao lado de Bruno Spindel e Marcos Braz.