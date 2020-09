Vindo de derrota para o Ceará no Castelão em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o Flamengo se prepara pensando na sequência de duelos no Equador pela Libertadores da América.

Nesta quinta-feira, o Flamengo irá encarar o Independiente del Valle e, depois, o Barcelona de Guayaquil. Confira no vídeo acima as palavras do técnico do clube carioca falando sobre a situação da sua equipe perante os rivais.