Dominada pelo Flamengo, por que seleção do Carioca teve 12 jogadores?

A federação de futebol do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou, nesta segunda-feira (20), a seleção com os melhores jogadores, treinadores e, claro, o craque da edição 2020 do campeonato estadual – que foi vencido pelo Flamengo em finais disputadas contra o Fluminense.

Como era de se esperar, o time campeão teve grande maioria de seus jogadores escolhidos e Gabigol foi apontado como craque do certame. Mas se algo chamou a atenção de quem viu, pela primeira vez, os premiados, foi o número de jogadores dispostos no campinho imaginário – assim como o de treinadores no comando deste time de melhores.

Jorge Jesus, que acabou de deixar o Flamengo rumo ao Benfica, foi eleito melhor treinador ao lado de Odair Hellmann, vice-campeão com o Fluminense.

Já a seleção dos melhores ficou com a seguinte escalação: Douglas (Volta Redonda); Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Marcelo Benevenuto (Botafogo), Jean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo); Gerson (Flamengo); Gabigol (Flamengo), Everton Ribeiro (Flamengo), Nenê (Fluminense), Bruno Henrique (Flamengo); João Carlos (Volta Redonda).

Pode contar de novo o número jogadores nesta escalação: ao contrário de 11, são 12 atletas dispostos pelo gramado imaginário.

Na mesma nota em que divulga os escolhidos, a FFERJ explica que – exceção feita ao técnico do Botafogo, Paulo Autuori, que não votou – os treinadores das equipes participantes votaram nos melhores de cada posição. “Por critério, só puderam votar em três jogadores de seu clube e não votar em si para melhor treinador”, explica a entidade.

Os laterais-esquerdos Jean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo) receberam os mesmos quatro votos e a situação se repetiu com Jorge Jesus e Odair Hellmann. É por isso que a seleção do Campeonato Carioca de 2020, um torneio recheado de polêmicas extracampo, terminou com dois treinadores e 12 atletas no gramado.