Donnarumma, primeira vítima da crise do COVID-19 no Milan?

A situação de Gianluigi Donnarumma em Milão é complicada. O jovem goleiro de 21 anos é um dos jogadores mais bem pagos da equipe, fato que pode complicar sua permanência no Milan.

E é que a crise do coronavírus está afetando mais do que o esperado a equipe italiana, que teria que ceder algumas de suas peças como medida para tentar aliviar essa situação complicada.

Portanto, de acordo com a mídia 'La Gazzetta dello Sport', a incapacidade do clube de manter o salário do jovem goleiro italiano causaria sua saída no mercado de transferências no próximo verão.

O contrato atual de Donnarumma dura até junho de 2021, enquanto seu valor de mercado teria caído de 50 milhões de euros para apenas 35 milhões, devido a uma temporada em que ele está registrando seus piores números: 33 gols sofridos em 26 jogos, o que se traduz em uma média de 1,3 gols sofridos por jogo.

Nos últimos dias, várias equipes se interessaram pelo italiano, como o Chelsea, um time que teria perguntado sobre o jovem, e o PSG, que teria dado um passo à frente para sua possível contratação.