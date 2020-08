Dono da Inter busca patrocinadores para poder contratar Messi

Apesar de PSG e Manchester City terem soado para contratar Leo Messi, a verdade é que a imprensa italiana não para de relacionar a Inter de Milão com a estrela argentina.

Segundo o que foi publicado pela 'La Gazzetta dello Sport', a Suning, empresa chinesa dona da equipe italiana, está em busca de patrocinadores e, acima de tudo, da aprovação do governo de Pequim para focar claramente na assinatura daquele que para muitos é considerado o melhor jogador do mundo.

A imprensa italiana acrescenta que os dirigentes da Inter não desistem e farão tudo o que estiver ao seu alcance para a contratação do atacante do Barcelona, ​​já que o interesse é real e tentará até o último momento.

A Inter não só busca a aprovação do governo chinês, mas também quer o "ok" da família Zhang, dona do império econômico Suning.

Tudo isso depois de 'RAC1' ter publicado há apenas alguns dias que o argentino já teria informado Ronald Koeman que se vê mais fora do que dentro do Barça, o que obrigaria a instituição do Barça a encontrar um substituto que está à altura.