Dono da Inter nega que pense em vender o clube

A imprensa italiana divulgou nos últimos dias que Steven Zhang estava pensando em vender a Inter de Milão. No entanto, o empresário chinês emitiu um comunicado nesse sábado desmentindo "categoricamente" tal informação.

Na nota, divulgada no site da Inter, Zhang se dirigiu aos torcedores e a imprensa com a intenção de frear as especulações sobre o futuro do clube.

"Com respeito aos rumores que referem a possível venda da Internazionale Milano, o presidente Steven Zhang os nega categoricamente, considera que são falsos e que carecem de base", reza a nota.

Na Itália garantem qu o banco de investimento Rothschild estaria buscando não apenas acionistas para substituir a Lion Rock (que ostenta 31.05% das ações), mas sim para vender todo o pacote de Zhang.

A empresa Suning Holdings Group é acionista maioritária da Inter desde 2016, e Steven Zhang foi nomeado presidente em 2018. De momento, parece não ter intenção de colocar fim ao seu mandato.