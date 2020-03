Dono do Olympiacos e Nottingham, testa positivo para coronavírus

O coronavírus chegou ao mundo do futebol. Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiacos e do Nottingham Forest, confirmou que foi contagiado.

"O mais recente vírus 'visitou-me' e sinto-me obrigado de informar o público. Sinto-me bem, tomando todas as medidas necessárias e seguindo as instruções dos médicos. Aconselho todos os cidadãos a fazer o mesmo. Desejo a todos rápidas melhoras", escreveu no Instagram.

O cartola esteve na última sexta-feira assistindo a partida do seu Nottingham Forest contra o Millwall. O jornal 'Daily Mail' não soube precisar se ele teve algum tipo de contato com membros do elenco.