Donos do City revelam que queriam comprar... o Liverpool!

Os clubes trocam de mãos com alguma regularidade. No final, são apenas negócios.

Graeme Souness, ex-jogador 'red', falou com a 'Sky Sports' sobre a compra do Manchester City. Ele disse que Amanda Staveley, a empresária que atuou como contato para o grupo de investimentos assumir o clube, disse a ela que eles já haviam tentado comprar o Liverpool.

"Fui a Dubai há 12 ou 13 anos. Fui apresentada a Amanda Staveley, que se declarou fã do Liverpool. Ela me disse que era responsável pela compra do City e perguntei-lhe por que ela não comprou a entidade 'red'. Ela me disse que havia tentado várias vezes, mas que era impossível para eles lidar com Gillet e Hicks, os ex-proprietários, e então eles desistiram", disse ele.

De fato, essa empresária foi vista em mais de uma ocasião em Anfield, algo que provocou rumores sobre a venda de ações do Liverpool.

No entanto, Staveley nunca conseguiu entrar no conselho. Mais tarde, os proprietários Gillet e Hicks, praticamente falidos, deixaram o governo nas mãos do 'Fenway Sports Group'.