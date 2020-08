Donos do PSG aprovam a contratação de Messi

O futuro de Leo Messi continua gerando inúmeras notícias no mundo do esporte. Com todos os rumores de que o craque deve sair do Barcelona, ​​as especulações agora focam em qual seria o próximo clube dele.

Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain têm sido os nomes mais citados como candidatos a contratar o camisa 10 e, nas últimas horas, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

A diretoria do Parque dos Príncipes busca o tão desejado reforço de Messi para reaproximá-lo de Neymar e, junto com Mbappé, montar um grupo ainda mais forte para novamente tentar a conquista inédita da Liga dos Campeões.

O jornal 'Sport' destaca que os donos do clube parisiense já deram seu aval à operação para tentar tirar o argentino do Camp Nou, mas desde que os limites do 'Fair Play Financeiro' sejam respeitados .

O camisa 10 tem contrato válido até junho de 2021 e sua saída gratuita é mais do que improvável. Além de bancar uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá bancar o alto salário do argentino.

Vale lembrar que nesta sexta-feira uma notícia do L'Équipe colocou mais uma pista sobre essa questão. O pai e agente de Messi teria recebido contato do PSG e comunicado os franceses de que a preferência do argentino é o Manchester City.