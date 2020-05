Dorival Jr. revela que Gabigol tinha acerto com o São Paulo

Gabigol é um dos grandes nomes desta era gloriosa do Flamengo após uma passagem apagada na Europa e um retorno breve ao Santos. Antes de chegar ao time do litoral paulista, no entanto, esteve perto de assinar com o tricolor da capital.

A revelação foi feita por Dorival Júnior, técnico do São Paulo naquela ocasião, contou sobre o caso durante entrevista ao 'Canal do Nicola'.

“Quando me reuni com o Raí, ele tinha acabado de entrar como executivo de futebol e me falou: ‘Dorival, eu tenho dinheiro pra contratar um jogador’. E eu falei ‘Raí, posso te falar uma coisa? Eu não quero que tragam ninguém que não seja a nível de São Paulo, mas preciso de um jogador. Um atacante de lado’. Ele me pediu três nomes. Eu dei o do Everton (Cebolinha), do Bruno Henrique e do Gabigol. Estávamos fechados com o Gabigol. Eu estava nos Estados Unidos, mas, de repente, do nada, não aconteceu e ele foi parar no Santos”, disse o treinador.

“Podem perguntar pro Gabriel. Eu pedi um jogador. Inclusive o Gabriel pediu para jogar como centroavante e eu falei ‘tá bom, não tem problema’. A gente conversou umas seis vezes. Eu saí dos Estados Unidos achando que Gabriel estava contratado”, acrescentou Dorival Júnior.