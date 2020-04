Dortmund não precisa nem quer vender Haaland

O destino de Erling Haaland é um dos assuntos mais especulados durante esta pausa no futebol por conta do coronavírus. O jovem de apenas 19 anos se tornou protagonista de uma possível transferência para o Real Madrid, que já o considera como uma das prioridades no clube para a próxima temporada.

Mesmo com todas as informações do interesse do clube espanhol, 'Goal' adianta que o norueguês não deve deixar o Borussia Dortmund nesta próxima janela de transferências. O clube alemão não está disposto a ouvir possíveis ofertas pelo atacante contratado no último mês de janeiro.

O Borussia tem um trunfo na mão para segurar Haaland no clube. De acordo com o jornal 'Bild', a cláusula de 75 milhões de euros (R$ 427 milhões) - que o clube não confirma nem nega - não seria válida para a próxima janela. Ou seja, para tirar o norueguês de Dortmund, será necessário pagar o que o Borussia pedir, o que faz o clube estar confiante em sua permanência.

A cláusula no contrato de Haaland é válida somente para alguns clubes da Europa, entre eles o Real Madrid. O atacante chegou a afirmar que é "sempre bom" receber sondagens de grandes times.

Fontes garantiram a 'Goal' que o último jogador do clube alemão que teve uma clásula de rescisão foi Mario Götze. Porém, quando o norueguês foi contratado, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia, chegou a dizer que "ele jogará muitos anos" pelo time do Signal Iduna Park.