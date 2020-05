Dortmund segue em temporada de caça ao Bayern

O futebol alemão voltou com tudo, o Dortmund voltou com tudo, Guerreiro voltou com tudo. O time de Favre venceu mais uma, colocou no líder e agorasó pensa na 'final' contra os bávaros.

Antes da bola rolar na Volkswagen Arena, um minuto de silêncio em homenagem as vitímas do coronavírus, uma decisão louvável por parte da competição, afinal de contas a bola está rolando em meio a uma pandemia.

O jogo começou bastante truncado, o Borussia Dortmund chegou a ter 71% de posse de bola, tocava, tentava, mas não conseguia furar o bloquei imposto pelo time mandante.

Embora estivesse todo na defesa não existia bola perdida para o Wolfsburg, que ia em todas com muita vontade. A melhor opção do time de Oliver Glasner eram os cruzamentos de Mbabu buscando o grandalhão Weghorst.

Depois de trinta minutos de pressão, o gol do Dortmund saiu. Brandt viu a passagem de Achraf, que tocou para Hazard. O belga cruzou rasteirinho, a bola passou por Haaland, mas não por Guerreiro que chegou batendo para estufar as redes.

É preciso destacar alguns pontos importantes nessa jogada. Assim como na partida anterior, Brandt vai ditando o ritmo do time com muita consciência. O outro é Guerreiro, o luso voltou com tudo após a parada e já tem três gols em dois jogos.

No segundo tempo o Wolfsburg foi para cima e teve duas chances claras. Uma com Steffen, que recebeu a bola na cara do goleiro Burki e mandou por cima. Impressionante! E outra na finalização de Ginczek para fora.

Favre estava perdendo a mão do jogo e resolveu colocar Jadon Sancho em campo, o que quase deu resutado imediato, quando Guerreiro aproveitou a jogada do inglês, bateu cruzado, mas errou o alvo.

Com Sancho em campo, a segundo não demorou a sair. Ele partiu na velocidade, carregou até a área e rolou para Achraf chegar batendo cruzado sem chances para o goleiro do Wolfs.

Para piorar a situação dos donos da casa, o VAR ainda entrou em ação para expulsar o meia Klaus por um pisão com as travas da chuteira em Akanji. Mas o placar ficou assim.

Com a vitória o time aurinegro chegou aos 57 pontos e colou no líder Bayern de Munique, que entra em campo logo mais contra o Frankfurt. Já o Wolfsburg continua com 39 pontos, mas pode perder a sexta posição, que dá uma vaga na Europa League, ainda nessa rodada para o Schalke 04.

Na próxima rodada acontece o jogo que todo mundo quer ver, o duelo entre Dortmund e Bayern de Munique. No mesmo dia (26) o Wolfsburg encara o Bayer Leverkusen.