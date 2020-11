Dortmund x Bayern é o maior clássico do futebol alemão?

A sétima rodada da Bundesliga 2020-21 terá clima de decisão neste sábado (08). Afinal de contas, será o encontro entre os líderes: o Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique para mais uma edição da partida conhecida como “Der Klassiker – o Clássico, na tradução do alemão.

Empatados na ponta da tabela com 15 pontos cada, aurinegros e bávaros protagonizam grandes embates nos últimos anos. O ponto alto da rivalidade aconteceu entre 2010 e 2013, quando um empolgante Dortmund treinado por Jurgen Klopp (hoje no Liverpool) destronou o time de Munique na Alemanha, conquistando duas edições seguidas da Bundesliga além de uma Copa da Alemanha, mas acabou sendo derrotado pelo Bayern na final da Champions League de 2013.

Outro ponto que acirrou os ânimos foram os jogadores que o Bayern conseguiu tirar do Dortmund, como Mario Gotze e Robert Lewandowski. Mas apesar da alcunha de “O Clássico”, não existe uma unanimidade na hora de afirmar que o enfrentamento entre aurinegros e bávaros é o maior clássico e o que envolve a maior rivalidade.

Em entrevista concedida à Goal em maio deste ano, Élber, um dos grandes ídolos em toda a história do Bayern, afirmou que o maior e mais quente clássico da Alemanha é, na verdade, o encontro entre Borussia Dortmund e Schalke 04.

“Para mim o maior clássico é Borussia Dortmund contra Schalke. Ali é rivalidade de região, sabe? Bayern contra Dortmund é legal porque todo mundo espera, geralmente são os times que disputam o título, mas de emoção mesmo é Borussia Dortmund x Schalke. Ali é de arrepiar”, disse o brasileiro na ocasião.

Quem é o maior rival do Bayern?

Antes de ser alçado à figura de grande potência da Alemanha, o Bayern chegou a ter uma boa rivalidade com o Munique 1860. O clube azul da Baviera, hoje na terceira divisão alemã, inclusive chegou a ser considerado “maior” que o Bayern no início da década de 1960. Foi apenas com a chegada de nomes como Beckenbauer, Sepp Maier e outros que o Bayern começou a virar, a partir dos anos 60, a potência que é hoje. Ao mesmo tempo, a falta de competitividade do 1860 o colocou no ostracismo neste clássico local.

Sob o ponto de vista histórico, o time alemão que por mais tempo fez frente ao Bayern foi o Borussia Mönchengladbach. Na década de 70 estas eram as duas equipes que dividiam as principais atenções – e as disputas por títulos tanto na Alemanha quanto no cenário europeu.

“Anos atrás era Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Era um clássico que as pessoas ficavam esperando para acompanhar, mas aí o Borussia Gladbach foi caindo, caindo... agora que eles estão voltando, de novo, a ficar ali na zona de classificação da Champions”, completou Élber.

Hoje na Champions League e fazendo uma boa campanha na fase de grupos, o Gladbach, como é carinhosamente chamado, vem conseguido se reconstruir, mas ainda está longe da posição de potência que um dia já foi. E se o Dortmund tem o Schalke como seu grande rival, o fato de ser a segunda força do futebol alemão nos últimos anos o coloca como principal oponente do Bayern.