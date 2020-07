Dosar Messi é a chave para a Champions

Depois de uma temporada decepcionante onde não conseguiu revalidar o título de LaLiga, o Barcelona jogará tudo na Champions League.

O Napoli será o primeiro rival na retomada da Champions. E todos na Cidade Condal sabem que para passar de fase irão precisar da melhor versão de Leo Messi.

Quique Setién vai trabalhando para o astro argentino chegar em plenas condições para a partida. O duelo também é determinante para o treinador, que tem o seu cargo em risco.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', o comandante do Barça tentará dosar os esforços de Leo Messi ao máximo, já que o '10' teria sentindo o alto ritmo do final da temporada.

De acordo com a publicação, o treinador pensa em liberar o argentino das funções de criação e focar as suas energias na finalização. A ideia seria povoar o meio de campo para nutrir o rosarino com bons passes para que ele possa resolver o duelo.

Uma das estratégias pensadas por Setién passa por apostar em uma linha de três zagueiros, o que permitiria colocar até cinco homens no meio de campo ou até mesmo um 3-1-4-2 com Leo e Luis Suárez no ataque.