No próximo 22/11, o Goiás receberá o Palmeiras pela 22ª rodada do Brasileirão. O lanterna do grupo enfrentará o quinto colocado da tabela.

Sobre o jogo, você confere acima uma entrevista com o atacante do time do centro-oeste, Douglas Baggio, onde ele elogia o Verdão e diz esperar um Goiás bastante concentrado.