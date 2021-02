Douglas Costa, cansado da Alemanha: "Eu gostaria de voltar à Itália"

A segunda passagem de Douglas Costa pelo Bayern de Munique não é o que o clube alemão ou o próprio jogador esperavam. Emprestado integralmente pela Juventus, o brasileiro deixou claro que quer voltar à Itália o mais rápido possível.

"Eu gostaria de voltar à Itália, um país que aprecio muito. Veremos o que acontece, ainda tenho contrato com a Juve", disse Costa em entrevista ao jornal italiano Pierluigi Pardo.

Douglas Costa, com contrato até 2022 na Juventus, acrescentou que o italiano “é um futebol diferente do alemão, mais defensivo”. "Quando cheguei à Itália me adaptei muito bem e tenho os fãs no meu coração. O primeiro ano com Allegri foi difícil, mas me fez perceber como jogar na Itália", frisou.

Agora ele está lesionado e não poderá contar para Flick por algumas semanas. Mas até agora nesta temporada, ele participou de apenas 11 jogos na Bundesliga.

"Hoje eles jogam um futebol diferente do que quando cheguei. Agora jogam um futebol mais ofensivo, antes se tratava mais de posse de bola. Eu gostava mais disso, embora tenha sido assim que conquistaram a Champions League", concluiu.