Douglas Costa e sua criativa posição na barreira

O recurso das faltas cobradas por baixo da barreira encontrou seu nêmesis nos últimos meses. Como nada é feito por acaso na estratégia, muitos treinadores tentam evitar esses gols com uma variação curiosa.

Estamos falando sobre colocar um jogador atrás da barreira... deitado. Uma alternativa que, no mínimo, chama a atenção e nem todos os jogadores sabem como se posicionar.

Douglas Costa recebeu esta tarefa durante o Arminia Bielefeld-Bayern de Munique. Enquanto o árbitro dava algumas instruções, o brasileiro deu um 'show' porque não sabia como ficar.

Com a cabeça para a esquerda? Ou melhor para a direita? E onde ficam os braços? Melhor cobrir o rosto ou virar de costas? Todas estas questões foram colocadas pelo ponta do Bayern, embora no final a cobrança tenha tocado na barreira... por cima.