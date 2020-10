Douglas Costa, reserva no segundo jogo com o Bayern

No último dia da janela de transferências, o gigante alemão confirmou o retorno de Douglas Costa em empréstimo acertado junto a Juventus. O brasileiro foi cedido pelo clube italiano até o final desta temporada e reestreou no meio desta semana com o time que defendeu entre os anos de 2015 e 2018.

Neste sábado, o jogador revelado pelo Grêmio voltou a entrar em campo e participou da vitória por 4 a 1 sobre Arminia Bielefeld, mas começou entre os reservas a partida válida pela quarta rodada do Campeonato Alemão de 2020/21. Os gols foram marcados por Lewandowski e Müller.

Sua participação começou aos 65 minutos, quando entrou em campo substituindo Gnabry. No primeiro jogo desta passagem pelo gigante da Baviera, ele foi titular na vitória por 3 a 0, na Copa da Alemanha, contra FC Duren, da quinta divisão.

Resta aguardar as próximas partidas para saber que função o atacante brasileiro terá na equipe alemã e para ver quando ele fará seu primeiro gol. Em um time com tantos talentos, mesmo sendo reserva sua contribuição poderá ser grande.