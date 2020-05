"Guardiola melhorou meu futebol 70% em dois meses"

Douglas Luiz trabalhou pouco tempo com Pep Guardiola no Manchester City: somente a pré-temporada antes de seu empréstimo para o Girona, time do grupo dos citizens, e de sua venda para o Aston Villa. Mesmo assim, o brasileiro exaltou o impacto do espanhol em seu futebol.

"Na verdade, não tenho palavras para falar sobre ele", disse o meio-campista em uma live na Vasco TV. "É um cara que é focado em futebol, a vida dele é futebol. Para mim, é o melhor treinador do mundo. Em dois meses, o cara conseguiu evoluir mais de 70% do meu potencial na minha concepção".

"Tenho muito carinho por ele, agradeço demais a ele por tudo que fez. Me sinto muito honrado de ter esse carinho de um grande treinador, que para mim é o melhor, pelo meu futebol", completou o meio-campista de 22 anos.

O Vasco vendeu Douglas ao City em 2017, mas logo o atleta foi repassado para o Girona, da Espanha, onde ficou duas temporadas. Após um ótimo Torneio de Toulon, onde foi eleito o melhor jogador, surgiu o interesse do Aston Villa, que o contratou em definitivo por 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).

Embora hoje ele seja titular do Aston Villa, a venda foi, para o próprio jogador, uma surpresa: "Eu não esperava ser vendido, mas acho que Deus sabe de tudo".

Douglas Luiz ainda comparou o time inglês com alvinegro carioca: "Estou muito feliz nesse grande clube que, para mim, é como se fosse um Vasco. Tem o seu caldeirão, tem uma torcida muito apaixonada pelo clube. É um clube que é reconhecido em todo o país. E tenho certeza que o clube está muito feliz".

"Tem uma cláusula de o Manchester City poder me comprar nesses dois primeiros anos", disse o jogador, que atuou em 26 das 29 partidas do Aston Villa na Premier League e anotou três gols, além de duas assistências.