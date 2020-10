Dragões começam a Champions com o pé esquerdo

A Champions League começou para Manchester City e Porto. Os portugueses foram até o Etihad, saíram na frente, mas acabaram tomanda a virada.

Os primeiros minutos foram de total domínio do City, que não deixava o rival sair do campo de defesa. O time de Guardiola tinha a bola, mas até então não criava chances claras.

No entanto, quem saiu na frente foi o Porto. Aos 14 minutos, Luis Díaz recebeu na esquerda, trouxe para dentro e bateu cruzado sem chances para Ederson! Quem diria.

Mas a alegria dos dragões não durou muito. Isso porque, Pepe derrubou Sterling dentro da área, o VAR entrou em ação e marcou a penalidade. O lance gerou muito debate, porque antes Gundogan pisou a perna do goleiro Marchesín, mas o árbitro não considerou como falta. Agüero foi para a cobrança, soltou uma bomba, Marchesín ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o empate.

O Porto ainda deve a oportunidade de marcar o segundo, quando Ederson sai jogando muito mal, e rolou a bola fnos pés de Uribe, que finalizou com o gol aberto, mas manda por cima.

No segundo tempo, o City soube aproveitar melhor as oportunidades que teve e virou para cima dos portugueses. Aos 49', Gundogan foi derrubado na entrada da área, ele mesmo foi para a cobrança e bateu no canto contrário de Marchesín para colocar o City em vantagem.

E o terceiro do time inglês veio após alterações promovidas por Guardiola. Phil Foden recebeu na esquerda e rolou para Ferrán Torres, que limpou a marcação e mandou para as redes do Porto.

Um dado que chama atenção é a quantidade de cartões amarelos recebidos pelo time do City, foram cinco no total: Walker, Bernardo Silva, João Cancelo, Eric Garcia e Fernandinho.

Com a vitória o City assumiu a liderança do Grupo C da competição com três pontos, ganhando no saldo de gols do Olympiacos, que também venceu na rodada. Enquanto o Porto fica na lanterinha.

Na próxima rodada os comandados de Sergio Conceição recebem a visita dos gregos do Olympiacos no estádi do Dragão. Já o City viaja até a França para encarar o Olympique de Marseille.