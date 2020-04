Drogba coloca seu hospital à disposição no combate contra coronavírus

O histórico atacante marfinense, Didier Drogba propôs as autoridades sanitárias do seu país que o hospital da sua fundação em Abidjan, a capital econômica, sirva como centro de detecção do coronavírus.

O jornal 'L'Équipe' indicou na última segunda-feira que estrela do Chelsea apresentou o projeto do hospital localizado em um bairro popular de Abidjan, que se chama Laurent-Pokou, antigo jogador e treinador da Costa do Marfim, morto em 2016.

Vincent Toh Bi Irie, chefe do conselho regional, agradeceu ao ex-atleta dizendo que "o hospital será muito útil na luta contra o vírus".