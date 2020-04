O presidente do Atlético Mineiro, Sergio Sette Câmara, disse nessa segunda-feira que o treinador venezuelano, Rafael Dudamel foi demitido do comando da equipe por "incompetência técnica" e porque a sua metodologia parecia coisa do 'exército'.

"Na verdade, é o seguinte: o Dudamel foi demitido por incompetência técnica", disse o mandatário em entrevista à 'Rádio Itatiaia'.

"Quando ele chegou, não conseguiu abraçar o elenco. Senti que queria colocar regras rígidas demais, criando regras onde não havia necessidade (...) Parecia coisa de exército, não é bem por aí. Jogador já é profissional, ele tinha é que deixar o time preparado", completou.

Dias antes, houve uma polêmica envolvendo o jogador Nathan e o ex-treinador. Sette Câmara também mandou um recado para o atleta:

"No caso do Nathan, acho que ele deveria ficar quieto, não tinha que ter feito esse tipo de comentário. Se ele achasse isso tudo do treinador, deveria ter falado para ele na época, e não depois. Mas isso a gente conversará com o jogador, com calma, internamente", concluiu.