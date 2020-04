Dudamel rebate Nathan: "Entendo porque não triunfou em nível internacional"

A polêmica entre Nathan e Dudamel começou quando o meia criticou a postura do técnico em declarações a 'TV Record', revelando bastidores de uma suposta má relação do treinador com o grupo porque "queria muito mandar, mandar e mandar". Uma das frases que ganhou mais destaque foi: "jogadores ficavam de saco cheio".

“Hoje, eu entendo porque não triunfou em nível internacional. Quando falam sobre o futebol do Brasil, você imagina jogadores profissionais, com ética, com valentia e, definitivamente, este garoto tão jovem, que começa sua carreira, não reúne, hoje - e pode mudar com o passar dos anos - toda a categoria que deve ter um jogador digno do que é o futebol do Brasil”, disse Dudamel, em entrevista a 'Portal Meridiano Online', sobre o meia, que teve passagens por Chelsea, Vitesse-HOL, Amiens-FRA e Belenenses-POR.

“Recebo, com muita decepção, declarações de um jogador jovem, com um futuro promissor, com um futuro bom. Mas, definitivamente, o êxito de um jogador caminha com o profissionalismo, com a hombridade, com a sinceridade e a frontalidade que pode viver. Hoje, as declarações de Nathan me geraram uma grande decepção. Não quero pensar nisso como malícia, que na sua cabeça pode ter passado, de alguma maneira, orquestrar, preparar a saída de um treinador. Eu não posso pensar dessa forma. Quero entender que foi parte de uma imaturidade de um jogador da sua idade”, acrescentou Dudamel.

O técnico concluiu, em sua entrevista a 'Portal Meridiano Online', lamentando a forma como acabou sua primeira experiência no futebol brasileiro: "Me apresentaram um cenário real do que se devia construir no Atlético. Lastimosamente, não se cumpriu a palavra do compromisso feito. Eu havia deixado a seleção do meu país por diferentes motivos e havia ido a Belo Horizonte carregado de sonhos e muitos planos, mas lastimosamente não pude levar adiante. Mas sempre vou estar agradecido na vida, por Deus ter me dado essa linda oportunidade de aprender”.

O venezuelano foi demitido após as eliminações na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Sua passagem no Atlético Mineiro teve 10 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, em um aproveitamento de 53,3%.