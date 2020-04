Dudu nunca ficou tanto tempo sem jogar pelo Verdão

O atacante Dudu vive uma situação inusitada durante a quarentena causada pela pandemia da Covid-19. Ainda que a reclusão seja algo incomum para a maioria dos brasileiros, o palmeirense tem pela frente um fator adicional: ele nunca ficou tanto tempo sem jogar no meio de uma temporada pelo Palmeiras.



Afora o período entre uma temporada e outra, o maior período de ausência de Dudu dos gramados se deu em 2017. Ele foi substituído no embate contra o Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, e teve uma lesão muscular que o tirou por um mês dos gramados.



Aquele período, de 9 de agosto a 9 de setembro de três temporadas atrás, só é superado pelos intervalos entre o encerramento dos anos e começo dos outros. O mais provável é que todos esses sejam superados pela paralisação atual dos torneios.



Dudu e o Palmeiras entraram em campo pela última vez no dia 14 de março, encarando a, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Mais de um mês depois, os jogadores foram colocados em férias forçadas em um acordo dos clubes para lidar com a ausência de jogos.

O período sem entrar em campo, aliás, certamente se estenderá até o fim de abril, conforme definição recente dos clubes, que aumentaram por dez dias o período de férias dos elencos.



A se levar em conta o tempo necessário para que os jogadores retomem a forma física e construir-se um cenário possível para a prática do esporte, a espera para ver Dudu novamente com a camisa do Palmeiras deve ser recorde nos mais de cinco anos do atacante no clube.