Dugarry pediu desculpas por chamar Messi de autista

Christophe Dugarry, em declrações para a 'RMC Sport', fez uma crítica muito dura a Quique Setién e Leo Messi. Chegou a chamar o técnico de "incompetente" e Messi de "meio autista".

Palavras pelas quais teve que pedir perdão. O ex-jogador do Barcelona e campeão do mundo pela França, conhecido por suas polêmicas declarações, teve que pedir desculpas por meio das redes sociais.

"Lamento sinceramente o alcence e a magnitude que as minhas palavras sobre Leo Messi tiveram. Não queria estigmatizar as pessoas com transtornos de autismo, essa não era a minha intenção", comentou o francês.

"Peço desculpas as pessoas que se surpreenderam com as minhas palavras, nos vemos de novo essa noite no programa", declarou o comentarista.