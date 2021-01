Dupla do Santos testa positivo para Covid-19 após enfrentar o Boca

Os testes de Covid-19 realizados pelo Santos após o jogo da quarta-feira contra o Boca Juniors teve dois jogadores com resultados positivos: o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo.

O clube ainda não divulgou informações oficiais a respeito. Segundo 'Globoesporte', os dois atletas tiveram de permanecer em um hotel de Buenos Aires, onde iniciaram período de isolamento social, como determina o protocolo da Argentina para entrada e saída do território.

Conforme o portal citado acima, todo o grupo testou negativo antes de chegar ao país vizinho e teve de refazer os testes para voltar ao Brasil. Foi nesse segundo exame, após a partida da semifinal da Libertadores, que a dupla teria testado positivo.

Na Argentina, parte da imprensa suspeita do clube brasileiro, que supostamente teria utilizado o goleiro mesmo sabendo dos casos de Covid-19 no elenco. Jornalistas locais destacam o estranhamento pelo fato de o time brasileiro não ter voltado ao vestiário no intervalo, permanecendo em campo.

Em quarentena, os jogadores serão desfalques do técnico Cuca na partida do domingo, contra o São Paulo, e podem ficar de fora também no jogo de volta contra o Boca Juniors.

Enquanto isso, o Santos busca um modo de garantir o retorno dos atletas de modo seguro ao Brasil. Segundo 'UOL Esportes', a expectativa é de que eles consigam voltar nesta sexta-feira em um voo sanitário.