Dupla Gre-Nal volta atrás e retoma treinos após novo decreto

Grêmio e Inter confirmaram no fim de semana que voltariam a paralisar as atividades. O motivo era o que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizia no sábado sobre as mudanças nas regras de restrição, que só foram anunciadas oficialmente nesta segunda-feira.



No entanto, após a leitura do documento, os clubes interpretaram que Porto Alegre - e Eduardo Leite confirmou - é uma das cidades onde esse tipo de atividade está autorizada. Com isso, convocaram os jogadores para treinarem já durante a tarde.

Ainda há dúvidas sobre detalhes das medidas do decreto, que causa questionamentos. Seja como for, os dois grandes do Rio Grande do Sul seguem agindo de forma conjunta, com as mesmas posturas e atitudes, e deverão manter as medidas de prevenção.

Os jogadores vêm sendo testados e trabalham sem contato físico. As dependências do clube têm parte dos acessos vetados e capacidade limitada de pessoas nas instalações, entre outros cuidados.

Na maior parte do Brasil, os times ainda não voltaram aos treinos. No entanto, os números menos elevados de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul levou o governo a permitir parcialmente algumas atividades.