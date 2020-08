Dupla Messi-Cristiano pode ser real: Juventus já fez contato

Messi, com a camisa da Juventus, ao lado de Cristiano Ronaldo, varrendo a Itália e tentando conquistar a Europa. Praticamente todos fãs do futebol já sonharam com essa parceria em campo, mas será que pode ser acontecer? A Juventus já está em contato com o argentino, segundo 'L'Équipe'.

O jornal destaca que a diretoria de Turim já falou com o entorno do capitão do Barcelona. O objetivo é buscá-lo para formar dupla com o português, montando um ataque imparável que os ajude a ganhar a Liga dos Campeões.

A chave da saída pode estar no que ocorre entre Lionel e Bartomeu. O argentino quer conversar para ir embora rescindindo seu contrato. No entanto, o presidente quer evitá-lo a todo custo e que, caso saia, pretende tornar essa transferência a mais cara da história do futebol.

Mas será que Messi e Cristiano trabalhariam juntos? Seus perfis, embora sejam comparados há anos por terem sido os melhores - e podem continuar sendo - são diferentes. O português é mais finalizador - embora drible perfeitamente; o argentino dribla mais - embora finalize perfeitamente. Um destro e outro canhoto, dois perfis da mais alta qualidade que podem se completar.

Mas a ideia de Messi é ir para o City

O adeus de Messi ao Barcelona parece estar mais próximo do que nunca. O destino também, já que o pai e agente do craque teria conversado com o PSG e comunicado os franceses de que a preferência do argentino é o Manchester City.

'L'Équipe', apesar de reportar sobre os contatos entre Juventus e Messi, avisa que o ideal para o ainda jogador 'culé' seria assinar pelo clube inglês. Um reencontro com Pep Guardiola pode ser o que ele precisa para voltar ao seu nível mais alto.

A sua decisão dependerá das suas preferências pessoais, mais do que do dinheiro, pois tudo parece indicar que tanto a 'Vecchia Signora' como os 'skyblues' gozam da saúde econômica necessária para garantir esse investimento.