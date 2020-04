Dura punição do City a Kyle Walker por sua festa sexual

Kyle Walker não sairá impune da sua festa sexual durante a quarentena e será multado com dureza pelo Manchester City.

De acordo com os veículos ingleses, Walker desrespeitou as recomendações de segurança durante a pandemia do coronavírus e ralizou uma festa na sua casa.

O jogador 'citizen' pediu desculpas pelo seu comportamento. "Quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas publicamente pelas escolhas que fiz na semana passada. Entendo que a minha posição como jogador profissional de futebol exige a responsabilidade de ser um modelo. Como tal, quero me desculpar com minha família, amigos, clube e torcida por decepcionar", disse.

O Manchester City, em um comunicado, explicou que durante essa semana abrirá um procedimento disciplinar interno para tratar o caso de Walker.