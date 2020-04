Dybala conta sobre "ódio" argentino e Cristiano Ronaldo reage

Antes de jogar com Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala era mais um dos argentinos que não gostavam do português. No entanto, tudo mudou quando passaram a dividir vestiário.

Em um evento da Federação Argentina de Futebol (AFA), o sul-americano contou sobre a mudança de opinião e disse ter falado ao craque sobre esse sentimento que é nutrido na Argentina.

"Nós não sabíamos nada sobre o Cristiano. É um grande cara, muito sociável e amigável dentro e fora do vestiário. Uma vez sentei com ele e contei: cara, sou sincero, nós na Argentina te odiamos pela sua postura, pela sua forma de ser, de caminhar. Ele começou a rir e disse que sabia ser assim, mas estava acostumado com as críticas por isso", disse Dybala.

O argentino ainda falou sobre como é jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e citou a demora que houve para ajustar as peças de ataque.

"Em campo nós dois temos muita intensidade, estamos encontrando nossa parceria, estou entendendo seus movimentos, suas características dentro do campo. No primeiro ano não nos demos tão bem porque mudei de posição, mas acho que vai melhorar. Eu jogava livre, mas agora preciso me completar com ele", complementou.