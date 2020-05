Dybala desafia piloto de Fórmula 1

O piloto espanhol da Fórmula 1, Carlos Sainz, e o atacante argentino da Juventus, Paulo Dybala, se desafiaram na terça-feira em uma partida virtual beneficente entre seus respectivos times nacionais de futebol com o jogo FIFA 20.

Ambos os jogadores apostaram que o vencedor teria que prestar uma homenagem inspirada no jogador vencedor. Dybala venceu por 2 a 0, então Carlos Sainz terá que imitar a celebração do jogador argentino quando ele sair do carro após a próxima corrida.

Os dois atletas, que doaram o dinheiro arrecadado para a Cruz Vermelha, se desafiaram para uma revanche.