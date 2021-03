Dybala é desfalque pelo 15º jogo consecutivo

Paulo Dybala não está entre os jogadores convocados por Andrea Pirlo para receber a visita da Lazio neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Com isso, o argentino chega a 15 partidas seguidas sendo desfalque: nove na Série A, quatro da Copa da Itália, uma na Supercopa Italiana e a derrota na Champions League contra o Porto.

O último jogo com a presença do atacante foi em 10 de janeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Sassuolo. O motivo é o "trauma por contusão no ligamento colateral do joelho esquerdo".

Inicialmente, projetava-se de 15 a 20 dias para a recuperação, mas o problema se mostrou mais grave do que o estimado. No entanto, a lesão complica ainda mais uma temporada que já era turbulenta para Dybala.

Enfrentando diferentes dificuldades físicas, o argentino disputou somente 16 partidas na atual campanha. Ele foi titular dez vezes e soma três gols e duas assistências.

Rodrigo Bentancur, com Covid-19, também é desfalque. Cristiano Ronaldo está na lista, mas pode aparecer no banco de reservas para ser preservado para jogo decisivo da Champions League.

Por outro lado, o técnico Andrea Pirlo conta com o retorno do colombiano Cuadrado para reforçar o time após superar lesão muscular.

A Juventus chega ao confronto dessa quarta-feira dividindo o terceiro lugar com a Atalanta. Com 46 pontos e um jogo disputado a menos, o time de Turim vê a Inter liderar com dez de vantagem.