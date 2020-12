Dybala enche Pirlo de esperanças

Andrea Pirlo deu nessa segunda-feira uma boa notícia para os torcedores da Juventus. Pelo menos, uma esperança de boa notícia, já que garantiu que, em sua opinião, Dybala poderia chegar para o jogo contra a Fiorentina.

"Paulo treino tanto individualmente como em grupo. Acredito que poderia estar no jogo, tem condições. Demiral está um pouco melhor, enquanto que Arthur não estará no jogo", disse o treinador 'bianconero'.

Inclusive na Itália, vários meios garantem que Paulo será titular. O ex-Palermo seria o acompanhante de Cristiano Ronaldo, já que Álvaro Morata, que forma habitualmente a dupla com o português, arrasta incômodos na perna produzidos pelo acúmulo de minutos.

Além disso, Pirlo falou do que espera para o último jogo de 2020 da Juventus na Serie A: "Queremos terminar o ano da melho rmaneira possível. Em Parma estávamos zangados pelo empate contra o Atalanta e entramos com bom ritmo. Vi a garra da segunda metade no dérbi contra o Torino e em Barcelona: isso é o que peço aos meus jogadores, é a empolgação que sempre quero".