Dybala está fora do jogo contra a Bolívia!

Dybala não poderá estar no jogo Bolívia x Argentina. O jogador da Juventus ficou de fora da viagem devido a problemas de estômago que não se resolveram.

Foram esses incômodos que o impediram de disputar a estreia argentina nas eliminatórias do Mundial do Catar, duelo que a 'Albiceleste' conseguiu derrotar o Equador com um pênalti solitário de Leo Messi.

“O jogador Paulo Dybala não vai viajar para a Bolívia com a Seleção Nacional porque não está apto para a prática esportiva. Ele continuará se recuperando depois de seu quadro abdominal”, informou o site oficial da Seleção Argentina.

O atacante sentiu alguma melhora nos últimos dias, mas não tem sido o suficiente para ingressar na equipe que treina nesta segunda-feira em solo boliviano.