"Dybala não voltou a testar positivo, ele nunca testou negativo"

Oriana Sabatini, namorada de Paulo Dybala, decidiu oferecer algumas declarações para falar sobre as informações publicadas pelo 'El Chiringuito de Jugones' sobre o jogador da Juventus de Turim.

A mídia mencionada acima informou que Dybala teria voltado a testar positivo para o coronavírus, algo que o parceiro do jogador argentino comentou muito afetado no programa 'Confrontados', de 'El Nueve', através de um áudio do WhatsApp.

"Não sei de onde eles tiram as informações que alguns programas dizem porque Paulo não voltou a testar positivo, ele nunca deu um negativo. Há que esperar, ele tem que fazer os últimos testes e ver o que dá. As notícias que estão sendo dadas não sei de que boca eles vieram, porque da nossa, não", começou Oriana.

E acrescentou: "Dissemos que tínhamos o vírus e talvez possa trazer calma dizer que não o temos. Mas não queremos dar notícias falsas, porque às vezes há falso negativo. Por isso, até que tenhamos 100% de certeza das coisas, não queremos falar".

"Essas coisas nos levam a dizer algo quando não temos informações, somos como o resto das pessoas", disse a namorada de Dybala, claramente abalada.