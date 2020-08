Dybala, intocável para Pirlo

Dybala já foi citado como interesse de times como Real Madrid e Manchester United, no entanto, tirá-lo da Juventus não será uma tarefa fácil.

Além do alto salário do argentino, o novo técnico da 'Vecchia Signora' é um obstáculo a ser superado por qualquer diretoria interessada, pois os planos de Andrea Pirlo têm o atacante como um dos principais nomes para a próxima temporada.

Segundo o jornal espanhol 'AS', a diretoria conhece as inteções do treinador envolvendo Dybala e inclusive já conversou com o entorno do jogador para comunicar que ele não está na lista de dispensas.

Aos 26 anos, o argentino encerou sua quinta temporada com a Juventus. Em 2019-20, somou 17 gols e onze assistências em 46 jogos, sendo 33 como titular.