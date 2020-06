Dybala supera marca de Maradona na Itália

A Juventus sofreu para marcar o primeiro gol da partida contra o Lecce. Quem abriu o placar foi Paulo Dybala, com um lance que fez história no futebol italiano.

O atacante balançou redes adversárias pela 82ª vez na Serie A e ultrapassou Diego Armando Maradona, que marcou 81 gols na competição.

Desta forma, Dybala entrou no 'Top 10' dos artilheiros argentinos na competição. A lista tem Diego Milito (86), Rodrigo Palacio (87), Antonio Angelillo (97), Abel Balbo (117), Mauro Icardi (121), Gonzalo Higuaín (123), Omar Sivorí (147), Hernán Crespo (153) e Gabriel Batistuta (184).

A vitória desta sexta-feira teve um de pênalti marcado por Cristiano Ronaldo, um do argentino Gonzalo Higuaín com assistência do português e um de cabeça do holandês Matthijs De Ligt. Com os 4 a 0, a Juventus fica momentaneamente a sete pontos de distância da Lazio, segundo colocado que recebe neste sábado a Fiorentina.

Depois de perder o pênalti na derrota final da Copa da Itália, Dybala reagiu e tentou se perdoar com duas grandes atuações em seus dois primeiros jogos na pós-coronavírus da Serie A.

A atuação também teve passes de alta qualidade distribuídos para seus companheiros de equipe e serviu para entrar em uma seleta lista que destaca apenas os maiores artilheiros entre tantos argentinos que passam pelo futebol italiano.