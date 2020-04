Dybala vence um pesadelo: "Estou muito melhor"

Paulo Dybala testou positivo para coronavírus duas vezes. O atacante argentino da Juventus declarou que se sentia bem o tempo todo, mas teve que tomar medidas de isolamento para superar a quarentena.

Várias semanas depois, totalmente recuperado do COVID-19, o atacante de 26 anos afirma se sentir muito melhor e sem sequela da terrível doença.

"Estou bem, muito melhor, também porque faz muito tempo desde que fui infectado com a minha namorada", explicou o argentino em comunicado ao 'TyC Sports'.

Ele acrescentou: "Agora não há nada que se possa fazer aqui. Ficamos em casa porque ainda não pode sair na Itália. Nos divertimos, encontramos coisas para fazer e sempre treinamos".

Dybala foi uma das estrelas que participou do 'Champlay' para arrecadar fundos na luta contra o coronavírus, bem como um dos organizadores do evento, juntamente com o tenista argentino Diego Schwartzman.

"Apesar da derrota na final, estou muito agradecido por este primeiro dia que foi adicionado às redes sociais e àqueles que doaram para que a Cruz Vermelha possa arrecadar muito dinheiro para as pessoas mais necessitadas", afirmou.