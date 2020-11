Nos últimos tempos, o ex-agente, conselheiro e mentor de Antoine Griezmann, Éric Olhats ganhou a fama por suas explosivas declarações.

Poucos dias atrás ele comentou a nova realidade de Griezmann: "Passou de estrela a roupeiro", disse e agora foi a vez de atacar Leo Messi.

Em declarações a 'France Football', Olhats beirou a crueldade com o atacante argentino: "Messi é imperador e monarca e não gostou da chegada de Antoine. Sua atitude foi deplorável e fez mal a Griezmann".

Olhats continuou: "É a ditadura do terror. Ou você está com Messi ou está contra ele. Sempre ouvi dizer que Antoine não tem problemas com Leo, mas nunca o contrário".

"Na temporada passada, quando Griezmann chegou, Messi não falava com ele e não lhe passava a bola. Acredito que isso gerou um trauma e uma adaptação negativa. Mas ele vai superar, ama o futebol e nada mais", concluiu.