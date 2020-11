"É a primeira vez que jogo mais de 60 minutos em seis partidas seguidas"

Álvaro Morata está em boa forma e foi sua vez de falar com a mídia na prévia do duelo da Seleção Espanhola contra a Suíça. O atacante analisou sua evolução desde que foi para a Juventus, além do que falta aos homens de Luis Enrique.

Sobre como ele melhorou desde o desembarque na Itália, ele disse: "Estou bem como estava em Madri e como estou na Itália. Eles me tratam bem onde quer que eu vá".

Você acha que o futebol espanhol não tem um '9' regular? “Não, afinal a Seleção é uma equipe muito jovem. Somos líderes do nosso grupo; é normal que haja sempre o que falar, mas acho que estamos bem. É verdade que temos menos tempo para trabalhar (devido ao acúmulo de partidas)".

“É a primeira vez que jogo mais de 60 minutos em seis jogos seguidos ou a segunda. As oportunidades de jogar, de estar lá... Espero continuar: farei todo o trabalho que estiver ao meu alcance para estar aqui sempre que o treinador tiver que dar uma lista", acrescentou.

Insistiram na sua melhoria e ele respondeu: "É o que eu disse antes. Sou a mesma pessoa, sou o mesmo jogador, mas acho que estar em campo ou não estar muda muito. Em tantos anos não vinha tendo continuidade... Eu acho que no Chelsea eu tive, mas me lesionei, mas veja o que te falo: a confiança, o bem-estar... se você marcar gols e continuar jogando, isso te dá partidas para ter mais tempo para pensar e fazer melhor as coisas e analisar tudo o que acontece”.

Sobre o que Luis Enrique lhe pede em campo, ele disse que exige correr muito e que está feliz por ter mostrado tanta confiança nele. "Se estamos vendo resultados e boas atuações aqui, acho que estarei aqui, é para isso que estou trabalhando", disse ele.

Perguntaram novamente sobre a falta de '9s' na Seleção e ele repetiu o esquema que reproduziu antes. Para ele, o que importa é que haja gols e que não importa se um atacante, um meio-campista ou um zagueiro os marca. Ele não se importa com essa faceta do jogo.