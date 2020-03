E a Serie A? Campeonato Italiano pode voltar apenas em maio

O futebol tornou-se secundário ou mesmo terciário na lista de importância diante de uma pandemia crescente, como o coronavírus.

A Itália, um dos países mais afetados, já imagina um futuro promissor sem a doença e ousa elaborar um plano para acabar com o 'Scudetto'.

De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', publicado neste domingo, as equipes da Serie A estão unidas e querem que o campeonato termine quando a crise do coronavírus passar.

Os primeiros relatos falam de um recomeço da competição em 2 de maio e de um esforço máximo de todos os clubes da divisão máxima, que se mostrariam dispostos a jogar por dois meses sem parar.

Para isso, a UEFA teria que aprovar e, aliás, tudo isso levaria ao inevitável adiamento da Eurocopa.

Ainda faltam muitas horas de conversa e muito tempo para ver se as coisas melhoram, mas essa medida poderia servir de ideia para outros campeonatos que também são interrompidos pelo coronavírus e que desejam voltar ao normal antes do verão europeu.