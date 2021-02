"É capaz de criar gols e momentos especiais", diz Scholes sobre Bruno Fernandes

O Manchester United engatou dois empates consecutivos na Premier League. E apesar do resultado não ser o esperado, o desempenho de Bruno Fernandes merece destaque. O luso voltou a marcar contra o West Bromwich (1-1) e Paul Scholes, ídolo 'red devil', reconheceu o talento do português.

"Tem a capacidade de criar gols e momentos especiais nas partidas. No domingo não foi diferente. O papel dele na equipe é criar e marcar. E ele está a fazendo isso melhor do que poderíamos imaginar. Os outros precisam melhorar", disse em declarações aos canais do clube.

O ex-jogador comentou o gol marcado contra o West Bromwich: "Foi um grande gol. Ele tem números sensacionais e não vinha bem na partida. Estava perdendo muito a bola, mas essa é uma coisa que ele faz muito, pois joga no risco e um meia do United deve ter sempre isso", analisou.

Os números de Bruno Fernandes

Na atual temporada o meia do Manchester United marcou 19 gols e deu 13 assistências em 35 jogos com a camisa 'red devil', com aproximadamente 2.695 minutos em campo.