E eis que chega Sarri... e muda a vida de Cristiano Ronaldo!

O primeiro jogo que Cristiano Ronaldo jogou após a parada forçada pelo coronavírus levou o português à semifinal da Copa da Itália contra o Milan. Um encontro no qual ele foi muito criticado na Itália, apesar da passagem para a final.

E você deve estar se perguntando o porquê. Bem, porque a estrela portuguesa perdeu um pênalti que colocaria a Juventus em Turim à frente, que sofreu até o último minuto para conseguir o passe para a grande decisão contra o Napoli.

Mas também deve ser levado em consideração que Sarri pediu algo totalmente diferente para CR7 nessa partida. O técnico da Juve colocou o português jogando como '9', uma posição de atacante puro que não se encaixou bem nele, já que CR7 não conseguiu fazer gol.

E, de acordo com a imprensa do país, não parece que tenha sido um experimento isolado. A ideia de colocar Cristiano no centro e colocá-lo à frente de Douglas Costa e Dybala nas laterais pode ser uma estratégia para Sarri reforçar a defesa que ele repetiria nos próximos jogos.