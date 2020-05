"É estranho jogar sem público, parece ambiente de amistosos ou treino"

O Campeonato Alemão voltou em meio a pandemia do coronavírus que assola o mundo. Diante dessa nova realidade, clubes, jogadores e torcedores terão que se acostumar as mudanças.

Além de uma série de normas de higiene e protoção, as aglomerações estão proibidas na Alemanha, por isso todos os jogos estão sendo disputados com os portões fechados. Algo novo para Serge Gnabry, atacante do Bayern de Munique.

"É estranho jogar sem público. Estamos acostumados a olhar em volta e ter muitas pessoas torcendo, barulho, tudo isso faz aumentar a adrenalina. Às vezes parece ambiente de amistosos ou treino, mas sabemos que é a Bundesliga e precisamos vencer sempre. Tem que estar sempre focado, com o máximo de atenção", disse o atacante.

O Bayern reestreou com vitória diante do Union Berlin por 2 a 0 e nesse final de semana encara o Frankfurt pela 27º rodada.

"É imprevisível, temos jogos difíceis contra Frankfurt e Dortmund, que está quatro pontos atrás. É o jogo mais importante para conquistarmos a Bundesliga de novo. Sobre as dificuldades da volta, elas são iguais para todos, não podemos reclamar", disse Gnabry.